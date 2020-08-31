2020/08/31 | 09:10 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأثنين 31 أغسطس 2020 | 09:06 صباحاً | عدد القراءات : 4

الفتلاوي: رسائل عديدة وراء تصريح ترامب بخفض القوات في العراق

عد النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي، تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بخفض عدد قوات بلاده في العراق ، وراءها عدة رسائل، مؤكداً عدم وجود اي تراجع الا باجلاء جميع القوات الاميركية من البلاد.

وقال الفتلاوي في بيان " ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفض قوات بلاده في العراق وراءه عدة رسائل ،اولاها تخوفهم من الاستهداف ورعبهم من المقاومة ".

واضاف :" ان الرسالة الثانية هي لاغراض انتخابية مع قرب الانتخابات الاميركية ، والرسالة الاخيرة ، وهي الاخطر ، ربما سعي اميركا لابقاء جزء من قواتها بالعراق وتثبيت الامر

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