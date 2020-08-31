الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين الإمارات ويؤكد: التطبيع مع الصهاينة حرام

2020/08/31 | 09:10 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة وصف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني مصطلح التطبيع قائلا إنه "تعبير جديد من وضع الطرف الآخر" يراد به تجاوز العرب ما وقع من اغتصاب لفلسطين واحتلال لها، ومن تهجير للشعب الفلسطيني، والجرائم الأخرى.وأكد الريسوني في حوار مع جريدة الشروق الجزائرية أن من يوصف بـ"العالم" ويبرر التطبيع فإنه ينفذ أهواء وإرادة …

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