بعد وفد وزارة البيشمركة.. وفد كوردي ثان في بغداد لبحث هذا الملف

2020/08/31 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

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علما الإقليم والعراق

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن زيارة وفد رفيع من إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد لمناقشة القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بموازنة عام 2021.

وأفاد المصدر، في تصريح تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 31 آب 2020، ان وفدا فنيا مؤلفا من وزارتين هما المالية، ووزارة شؤون البيشمركة يرافقه عدد من المديرين المعنيين في طريقهم الى العاصمة لمناقشة الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

واضاف ان الوفد الفني من الاقليم يتواجد في بغداد حاليا، مستدركا ان الوفد لم يذهب من أجل المباحثات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

واوضح ان الوفد ذهب للعاصمة من أجل مشروع قانون موازنة عام 2021، ومناقشة مواده وبنوده مع الحكومة الاتحادية.

وكان المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، سمير هورامي، قد أكد أمس ان "لجنة من وزارة البيشمركة تتباحث في بغداد بشأن ملفين، هما البدء بتدريب قوات البيشمركة، ومسألة المستحقات المالية لتلك القوات في الموازنة الاتحادية العامة".

واشار هورامي، إلى انه قريبا سيزور وفد رفيع من اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد غير انه الان غير معلوم من سيرأس الوفد، مبينا ان الوفد سيناقش القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بموازنة عام 2020، مؤكدا ان بغداد بدأت بأرسال 320 مليار دينار الى حكومة الاقليم مقابل نصف ايرادات المنافذ الحدودية في كوردستان.

ر.إ

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