في حادث 'مرعب'.. طائرة ورقية كادت تودي بحياة طفلة (فيديو)

طائرة ورقية تحمل طفلة

فوتو: ارشيف

نجت طفلة تبلغ من العمر (3 أعوام) بعدما سحبتها طائرة ورقية كبيرة إلى أعلى في الهواء في مهرجان جرى في تايوان أمس الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان والتي تديرها الدولة فقد أظهرت مقاطع مصورة للحادثة نشرت أمس، 30 آب 2020، كيف انحشرت الطفلة، التي يبلغ وزنها 13 كيلوغراما، وكانت تشارك في المهرجان الدولي للطائرات الورقية في مدينة هسينشو، في طائرة ورقية برتقالية اللون وذات ذيل طويل، وبعد ذلك انطلقت بها إلى ارتفاع ربما بلغ عدة امتار في الهواء لحوالي ثلاثين ثانية.

وذكرت الوكالة أنه تم سحب الطائرة إلى الأرض ببطء، وتم انقاذ الصغيرة من جانب أشخاص، وبعد نقلها إلى المستشفى، تبين أن الطفلة المذعورة لم تصب سوى بخدوش بسيطة في وجهها.

وتعد الطائرات الورقية من الألعاب الترفيهية البسيطة التي لا يتحتاج إلى كثير من المكونات لإطلاقها، ورغم أنها لا تمثل أي خطر في غالبية الأحوال، إلا أن مقطع الفيديو أظهر خطرها احيانا.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع، خلال أحد المهرجانات في تايوان، وتسبب في إلغاء الاحتفالات بقرار من السلطات في تايوان.

وأفاد والدا الطفلة انها لم تصب بأي جروح وأنه تم إنقاذها في الوقت المناسب.

ر.إ

