صادرات السلع الايرانية للسوق العراقية تسجل 2.4 مليار دولار

2020/08/31 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية العراقية، عن تسجيل صادرات السلع للعراق 2.402 مليار دولار في 5 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2020....

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