البيشمركة: داعش يصعّد بـ

2020/08/31 | 09:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شُكلت لجنتان بين القوات الأمنية في إقليم كوردستان والقوات العراقية، إحداهما تتبع وزارة البيشمركة والثانية لقيادة العمليات المشتركة العراقية - صورة: كوردستان 24

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