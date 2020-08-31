بلا فائدة ويسدَّد على ١٠ سنوات.. صندوق الإسكان يعلن عن ١٠٠٠ قرض شهرياً

2020/08/31 | 09:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن صندوق الإسكان، الاثنين، عن فرض خطة لتوزيع 1000 قرض شهرياً في بغداد والمحافظات، على أن يكون الحد الأعلى للقرض 50 مليون دينار عراقي يسدد على مدى 10 سنوات.

وقال مدير عام الصندوق التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ضياء موجد عبد الله في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هذه الخطة محددة بـ 12 الف قرض سنويا توزع بين جميع المحافظات عدا اقليم كردستان”، مبينا أن “مبالغ القرض مختلفة بحسب المناطق والاقضية والنواحي، فالحد الاعلى للقرض داخل بغداد 50 مليون دينار أما الاقضية والنواحي التابعة للعاصمة فهو 40 مليونا، بينما حدد لمراكز المحافظات مبلغ 40 مليونا والاقضية والنواحي التابعة للمحافظة 35 مليونا”.

وأضاف، عبد الله، أن “تلك القروض ستكون من دون فائدة لكن هناك عمولة ادارية تبلغ 2 بالمئة لصندوق الاسكان من المبلغ الكلي للقرض و3 بالمئة تذهب للبنك المركزي تؤخذ مرة واحدة فقط ومن الدفعة الاولى، علما ان مدة تسديد القرض ستكون 10 سنوات”.

وفي ما يخص شروط قبول معاملات الاقتراض اوضح أهمية أن يكون المقترض عراقي الجنسية وسند العقار نموذج (25)، مع خريطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة من قبل دائرة التسجيل العقاري بالاضافة الى اجازة ضمان اصلية نافذة مع خريطة البناء وان تكون حصة طالب القرض لا تقل عن 100م ومساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 65م، فضلا عن تعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية له”.



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