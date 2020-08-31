برشلونة يبدأ التفاوض على رحيل سواريز

2020/08/31 | 09:18 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أكد تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة تواصل مع نظيره يوفنتوس، لحسم مستقبل الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم البارسا.وأبلغ رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، سواريز بخروجه من خططه لمشروع البارسا الجديد، وطالبه بإيجاد نادٍ آخر في الموسم الجديد.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن "برشلونة يجري مفاوضات مباشرة مع يوفنتوس لإرسال سواريز إلى السيدة …

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