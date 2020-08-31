تصريح ترامب بخفض القوات سببه تخوفهم من الاستهداف ورعبهم من المقاومة

2020/08/31 | 09:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعتبر النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي، تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بخفض عدد قوات بلاده في العراق ، وراءها عدة رسائل، مؤكداً عدم وجود اي تراجع الا باجلاء جميع القوات الاميركية من البلاد.وقال الفتلاوي في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاثنين ، ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفض قوات بلاده […]

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