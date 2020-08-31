عضو بالمالية النيابية: دولة خفية في ادارة المؤسسات تحاول سحب الواقع العراقي لمساحة اللادولة

2020/08/31 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، وجود / دولة خفية / في ادارة المؤسسات تحاول بفسادها سحب الواقع العراقي الى مساحة اللادولة.وقال الدراجي في تغريدة على "تويتر": "الى رئيس الوزراء..



كل الخيرين سيختارون الدولة، لكن هنالك دولة خفية في ادارة المؤسسات تحاول بفسادها المنظم سحب الواقع العراقي الى مساحة اللادولة".واضاف "يجب تحطيم اركانها السياسية والاقتصادية ، والا فلن تنجح بعبور النظام السياسي الى بر الدولة"، مشيرا الى "انها الفرصة الاخيرة"./انتهى10

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