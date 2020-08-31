بالوثيقة .. العمليات المشتركة توجه بتواجد جميع الضباط والمراتب بنسبة 100% اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل لمدة اسبوع

2020/08/31 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ وجهت قيادة العمليات المشتركة ، قيادة عمليات بغداد بتواجد جميع الضباط والمراتب بنسبة 100% اعتبارا من من الرابع من الشهر المقبل لمدة اسبوع".وجاء في وثيقة صادرة من قيادة عمليات بغداد الى جميع وحداتها ، اطلعت عليها الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " نسبنا تواجد كافة الضباط والمراتب للفترة من 4 / 9 / 2020 ولغاية 10 / 9 / 2020 لاغراض الجرد والتدقيق ، حيث ستقوم لجان من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي باجراء التدقيق "./انتهى9

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