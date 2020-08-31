2020/08/31 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ قال رئيس كتلة / السند الوطني / النائب احمد الاسدي:" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، باعتباره المسؤول الاول في الدولة ، طلب خلال لقائه الاخير مع القوى السياسية التعاون من اجل ان تكون التظاهرات للناس المطلبيين السلميين ، وتنظيفها من العصابات والمبتزين واصحاب الاجندات الداخلية والخارجية والحزبية، عبر اخذ الاجهزة الامنية دورها الحقيقي في حماية المتظاهرين والتصدي للمخربين".واضاف الاسدي ، بحسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه :" ان الكاظمي شدد على ضرورة ان يأخذ الامن الوطني والاستخبارات والاجهزة الامنية الاخرى دورها في مراقبة التظاهرات وتشخيص المندسين والمخربين"، مبيناً :" ان هناك الكثير من الدول والاطراف الخارجية ومخابرات الدول القريبة والبعيدة لها مصالح في العراق، لذلك من الضروري حمايةالتظاهرات".واشار الى :" ان الحديث مع الكاظمي تطرق الى ان هناك مؤشرات على ان بعض القوى السياسية لها وجود في التظاهرات وتمتلك خياما للاعتصام في ساحة التحرير و البصرة و الناصرية ، وعليها الانسحاب من ساحات الاحتجاج"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي: هذا ما طلبه الكاظمي من القوى السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي: هذا ما طلبه الكاظمي من القوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).