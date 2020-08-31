إسرائيل تتوقع وصول التبادل التجاري مع الامارات إلى 6.5 مليار دولار

2020/08/31 | 09:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترى وزارة المالية الإسرائيلية، أن التجارة الثنائية السنوية تبدأ من ملياري دولار وتصل إلى 6.5 مليار دولار بمجرد نضوج التعاون مع الإمارات.

وبدأت محادثات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع مع التركيز على القضايا الاقتصادية، وتأجيل الأمور الدفاعية الشائكة مع احتدام الجدل حول محاولة دولة الخليج شراء أكبر طائرة حربية أمريكية.

وستركز رحلة هذا الأسبوع على تعزيز التعاون في مجالات مثل السياحة والتمويل والتجارة والصحة، بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأعلنت الدولتان خطتهما لتطبيع العلاقات، وهي الأولى بين إسرائيل ودولة عربية خليجية، والثالثة فقط من نوعها بين الدولة اليهودية ودولة عربية.



مما يجعل التجمع الذي يستمر ليومين هذا الأسبوع أكثر إثارة للأحداث هو أنه يوم الاثنين، سيتوجه وفد من الإسرائيليين والأمريكيين من تل أبيب إلى أبو ظبي، عبر المملكة العربية السعودية، وهي أول رحلة تجارية من نوعها لشركة طيران إسرائيلية.

ويبحث مسؤولو وزارة المالية أيضًا إمكانية التفاوض على معاهدات بشأن الاستثمار الثنائي والضرائب والجمارك وتمويل التجارة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة التخطيط الداخلي.

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