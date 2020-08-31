الرافدين يعلن تفاصيل جديدة عن قروض ٥٠ مليون المخصصة للبناء

2020/08/31 | 09:24 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن قروض ٥٠ مليون المخصصة للبناء.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاتجاه" نسخة منه، إن "القرض يصرف على شكل دفعتين فتكون الدفعة الأولى ٢٥ مليون عند إكمال البتلو والدفعة الثانية ٢٥ مليون عند التسقيف".وأضاف، "بإمكان الموظف او المواطن التقديم على القرض من …

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