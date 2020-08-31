دبلوماسي صيني كبير: رئيس مجلس الشيوخ التشيكي

2020/08/31 | 09:48 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أعلن أكبر دبلوماسي في الحكومة الصينية، وانغ لي، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوس فيسترسيل، "سيدفع ثمنا باهظا" لزيارته إلى تايوان وتحريضه لمواجهة سياسية.وكان فيسترسيل قد وصل إلى عاصمة تايوان تايبيه يوم أمس الأحد، حيث قال، إن جمهورية التشيك لن ترضخ لاعتراضات بكين مشجعا العلاقات التجارية بين البلدين.ونقلت وزارة …

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