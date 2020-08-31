الإندبندنت: ترامب يتصرف باستبداد مثل صدام ونبرته سامة مليئة بخرافات التفوق

2020/08/31 | 09:48 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة تحت هذا العنوان نشر باتريك كوكبرن مقالا بصحيفة "الإندبندنت"، معتبرا أن الخطابات السياسية بالمؤتمر الجمهوري مثلت نبرة سامة من القومية الأمريكية التي تلهب أعمال العنف وخرافات التفوق.وكتب كوكبرن أن تبجيل الزعيم الذي أظهره المشاركون في المؤتمر، ذكره بمؤتمرات حزب البعث في العراق التي كانت تمجد صدام حسين وتعتبره القائد المنقذ.فجميع الخطابات …

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