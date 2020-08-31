أضواء على رواية - عصفور من الشرق - لتوفيق الحكيم - عبد الجبار نوري

2020/08/31 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري عبدالجبارنوريمزج توفيق الحكيم بين الرمزية الواقعية على نحوٍ متميّز غير مسبوق بالمرّة حيث الخيال والعمق دون غموض أو تقييد وعموم المبالغة ، فمثلاً ما أشار أليه في أنجازه الأدبي ( أسطورة أيزيس) : فأن أشلاء أوزوريس الحيّة في الأسطورة تعني :تقطع أوصال مصر في مظهر فقدان التماسك والأتحاد فهي الرمزية في نصيّة الأسلوب ، فكان لهُ الأثر في نشوء تيار أدبي جديد في السرح العربي هو ما عُرف ب ( المسرح الذهني ......





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