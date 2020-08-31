الوهمُ باعتبارهِ منقذاً - جلال الصباغ

2020/08/31 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ كلنا يعلم أن الأحزاب الإسلامية تستمد بقائها من بقاء أفكارها وخرافاتها ورؤاها للواقع عند فئات من الجماهير، وموت هذه الأفكار داخل الوعي الجماهيري يعني موت ونهاية هذه الأحزاب والقوى، وهو ما تحقق فعليا ابان انتفاضة أكتوبر خصوصا في بداياتها.ان ممارسات النهب والقتل والتبعية وضياع الدولة وإنهاء مظاهر التحضر والعلمانية حدثت بفعل هيمنة الأحزاب الإسلامية ورجال الدين على الدولة.وبقاء هذه القوى في ......





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