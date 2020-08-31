الحوار المتمدن يرتكب جينوسايد - عامر سليم

2020/08/31 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_سليم ( رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع)هذا ما نقرأه في نهاية كل مقال ينشر على موقع الحوار المتمدن , ولكن وبعد نقل كافة مواقع مؤسسة الحوار المتمدن الى نظام الآمن للتصفح والأستخدام HTTPS حصلت مجزره وإباده جماعيه وبدم بارد لكل تعليقات الفيسبوك على المقالات منذ تفعيل هذه الخاصيه قبل سنوات ليست قليله, اي ان كل تعليقات الفيسبوك أختفت عن بكرة ابيها ( والتي لاتقل اعدادها وأهميتها ......





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