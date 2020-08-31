2020/08/31 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الدفاع عن المواقف يتم عبر الدستور وليس باستهداف المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الدفاع عن المواقف يتم عبر الدستور وليس باستهداف المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).