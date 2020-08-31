أنقرة تعلن مقتل 4 عناصر من العمال الكردستاني في غارة جديدة شمالي العراق

2020/08/31 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن تحييد 4 عناصر في غارة جوية على أوكار منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، أن العمليات ضد "بي كا كا" متواصلة بحزم.

وأشارت إلى تحييد 4 إرهابيين في غارة جوية على منطقة "الزاب" شمالي العراق.

وأكّدت أن القوات التركية رصدت الإرهابيين عبر أجهزة الاستطلاع والمراقبة وكانوا يستعدون لتنفيذ هجوم بالمنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي بالاعتداء على مواقع في شمالي العراق، بينها مواقع عسكرية تابعة للقوات العراقية وكذلك قرى مدنية.

وقدم العراق مذكرة احتجاج إلى السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، على خلفية اعتداء قوات بلاده على الأراضي العراقية.

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