برشلونة يتخذ أول عقوبة تأديبية بحق ميسي

2020/08/31 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

قرر نادي برشلونة اتخاذ إجراء تأديبي بحق ليونيل ميسي، وذلك إثر غيابه عن اختبار فيروس كورونا، والذي خضع له لاعبو البارسا صباح الأحد، بالمدينة الرياضية خوان جامبر.

ومن المنتظر أن يغيب ميسي عن تدريبات هذا الأسبوع، وذلك بعدما طلب من إدارة برشلونة السماح له بالرحيل مجاناً خلال الصيف الحالي، في ظل رغبة البولجا بتغيير الأجواء، والبحث عن آفاق أرحب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن:" إدارة برشلونة قررت بالفعل الخصم من راتب ميسي عن كل يوم يتغيب فيه عن العمل، مع العلم أن البولجا يتقاضى 110 ألف يورو يومياً ".

ومن المتوقع ألا يشارك ميسي في أول تدريب للفريق للاستعداد للموسم الجديد اليوم الاثنين لأن قواعد السلامة في الدوري الإسباني تمنع حضور التدريبات بدون الخضوع أولاً لاختبارات الكشف عن كوفيد 19".

وكانت رابطة الليغا، قد أكدت في بيان رسمي، بأن:" ليونيل ميسي غير قادر على الرحيل مجاناً خلال الصيف الحالي، إذ يتوجب عليه أولاً دفع قيمة شرطه الجزائي، والمُقدرة بحوالي 700 مليون يورو.

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