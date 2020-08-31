هزة ارضية بقوة 4.8 درجة جنوبي ايران

2020/08/31 | 09:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ضربت هزة ارضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر المكون من تسع درجات ، صباح اليوم الاثنين ، محافظة فارس جنوبي ايران.وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران :" ان مركز الهزة يقع على خط طول 53.01 درجة شرقا وخط عرض 27.58 درجة شمالا وعلى عمق 9 كيلومترات تحت سطح الارض".وحدد مركزها على مسافة 5 كيلومترات من بلدة / علامرودشت / التابعة لقضاء / لامرد / جنوبي محافظة فارس، على بعد 231 كيلومترا من مدينة شيراز مركز المحافظة.ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او اضرار مادية جراء وقوع الهزة./انتهى10

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