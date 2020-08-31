نتنياهو يكشف عن محادثات سرية للتطبيع مع قادة دول عربية

2020/08/31 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عشية رحلته بصحبة مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر الى الامارات أن مسؤولين من الكيان الاسرائيلي يجرون محادثات سرية مع عدد من القادة العرب والمسلمين بشأن تطبيع العلاقات الثنائية .

وذكرت صحيفة بروكسل تايمز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن نتنياهو قوله إنه ” اجرى بالفعل محادثات مع قادة السودان وتشاد وعمان ، وانه قد تم الاعلان عن هذا ، لكن هناك العديد من الاجتماعات غير المعلنة مع عدد من القادة العرب الاخرين بشأن التطبيع ماتزال تجري بشكل سري “.

واضاف التقرير ان ” نتنياهو لم يذكر الدول التي تجري المحادثات معها لكن تقاريرا سابقة اشارت الى ان السعودية والبحرين من الدول المرشحة للتطبيع بفضل العلاقات والاتصالات بين الجانبين بشكل سري حتى الان”.

وتابع التقرير أن ” الكيان الصهيوني يسعى الى تمديد اتفاقية التطبيع التي وقعتها مع الإمارات في 13 آب الماضي لتمتد إلى دول أخرى في المنطقة”، فيما قال نتنياهو إن ” اختراقات اليوم ستصبح أعراف الغد ، وستمهد الطريق للدول الأخرى لتطبيع علاقاتها مع الكيان “.



بحسب قوله .

واوضح التقرير أن ” من المقرر ان يغادر وفد امريكي صهيوني الى الامارات في الساعة السابعة بتوقيت غرينش اليوم ، الاثنين، حيث يضم الوفد رئيس مجلس الامن القومي الصهيوني مئير بن شبات ، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر ، ومستشار الامن القومي الامريكي روبرت أوبراين ، على متن تلك الرحلة ، التي وصفها الطرفان بأنها “تاريخية” بحسب مزاعمهم .

يذكر أن ” الامارات والكيان الصهيوني منفصلين جغرافيا عن السعودية حليفة الولايات المتحدة المقربة من الإمارات ولكن وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية معلنة بين الجانبين الا انه وبحسب الصحافة العبرية فان من المقرر أن تمر رحلة شركة “العال” الإسرائيلية في الأجواء السعودية في طريقها الى الامارات”.



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