المرور العامة: منع العجلات المظللة والتي لا تحمل لوحات تسجيل

2020/08/31 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكدت مديرية المرور العامة عدم وجود استثناءات من قرار منع حركة العجلات المظللة والمركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل اصولية.وقالت المديرية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، انها شرعت ، باشراف ومتابعة مباشرة من مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي ، بضبط هذه المخالفات لغرض تطبيق القانون على الجميع […]

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