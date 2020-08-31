خط لتوزيع ألف قرض في بغداد والمحافظات شهرياً.. هذه تفاصيلها

2020/08/31 | 09:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات اليوم الإثنين عن خطة لتوزيع ألف قرض شهرياً في بغداد والمحافظات.

وقال مدير عام مدير عام الصندوق التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ضياء عبد الله لصحيفة الصباح شبه الرسمية إن “الصندوق وضع خطة لتوزيع 100 قرض شهرياً على أن يكون الحد الأعلى للقرض 50 مليون دينار عراقي يسدد على مدى 10 سنوات”.

وأوضح أن “هذه الخطة محددة بـ 12 الف قرض سنويا توزع بين جميع المحافظات عدا اقليم كردستان”.

وأشار إلى أن “مبالغ القرض مختلفة بحسب المناطق والاقضية والنواحي، فالحد الاعلى للقرض داخل بغداد 50 مليون دينار أما الاقضية والنواحي التابعة للعاصمة فهو 40 مليونا، بينما حدد لمراكز المحافظات مبلغ 40 مليونا والاقضية والنواحي التابعة للمحافظة 35 مليونا”.

وتابع عبد الله أن “تلك القروض ستكون من دون فائدة لكن هناك عمولة ادارية تبلغ 2 بالمئة لصندوق الاسكان من المبلغ الكلي للقرض و3 بالمئة تذهب للبنك المركزي تؤخذ مرة واحدة فقط ومن الدفعة الاولى، علما ان مدة تسديد القرض ستكون 10 سنوات”.

وفي ما يخص شروط قبول معاملات الاقتراض أشار إلى “أهمية أن يكون المقترض عراقي الجنسية وسند العقار نموذج (25)، مع خريطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة من قبل دائرة التسجيل العقاري بالاضافة الى اجازة ضمان اصلية نافذة مع خريطة البناء وان تكون حصة طالب القرض لا تقل عن 100م ومساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 65م، فضلا عن تعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية له”.

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