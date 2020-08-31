هورامي : وفد كردي في بغداد لمناقشة القضايا المتعلقة بموازنة عام 2021

2020/08/31 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ … من المقرر أن يصل وفد رفيع من إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد لمناقشة القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بموازنة عام 2021.وقال المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان سمير هورامي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة , إن “لجنة من وزارة البيشمركة تتباحث في بغداد بشأن ملفين”.وأضاف أن “وفد حكومة الإقليم مع […]

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