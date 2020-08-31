إيران: صادراتنا إلى العراق بلغت ملياري دولار خلال خمسة أشهر

2020/08/31 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _بغدادأعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية العراقية حميد حسيني، الاثنين، تسجيل صادرات السلع للعراق 2.402 مليار دولار في 5 شهور للفترة من 20 آذار حتى 20 آب 2020.

وأوضح حميد حسيني في تصريح لوكالة انباء "فارس" وتابعه "الاقتصاد نيوز"، أن "متوسط الصادرات الايرانية للعراق سجل نحو 500 مليون دولار شهريا، فيما تنمو العملية التصديرية باضطراد".

وأشار الى أن "كافة المعابر الحدودية تم اعادة فتحها بين البلدين، مبيّنا أن نحو 3 الاف شاحنة تنقل السلع الايرانية لهذا البلد يوميا، نحو 1500 منها لكردستان العراق وحوالي 1500 عبر منافذ مناطق جنوب العراق".

وتابع، أن "صادرات الغاز الايراني للعراق تحسنت ويتم تصديره بطاقته القصوى".

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