طقس حار جداً الى الجمعة مع بدء الموجة الجديدة

2020/08/31 | 10:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} دخل العراق موجة حارة جديدة بعد الموجة الأولى التي شهدها في تموز الماضي ولكن هذه الموجة ستكون أطول حيث تستمر لأسبوعين.





وبحسب بيان لهيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، فأن "طقس اليوم الأثنين سيكون في الوسط والجنوب، صحواً الى غائم جزئياً وحار جداً، وفي الشمال صحواً الى غائم جزئياً حاراً" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد بمعدل 48 مْ".

وأضاف ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في الوسط والجنوب، صحواً الى غائم جزئياً وحار جداً وفي الشمال صحو الى غائم جزئي حار، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم بعموم مناطق البلاد".

أما طقس الأربعاء فيكون في "الوسط صحواً الى غائم جزئياً حار جداً، وفي الشمال صحوا الى غائم جزئيا حاراً، وفي الجنوب مشمساً حار جداً مع ظهور بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشار البيان الى ان "طقس الخميس سيكون في الوسط والجنوب مشمساً حارا جداً مع ظهور بعض الغيوم، وفي الشمال، مشمساً حاراً ودرجات الحرارة مقاربة ليوم السابق".

ولفت الى ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون في الوسط والجنوب، مشمس حار جداً مع ظهور بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال مشمساً حاراً مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

عمار المسعودي

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