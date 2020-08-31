الإمارات وقطر مجددا أمام محكمة العدل الدولية في قضية تتعلق بالتمييز العنصري

2020/08/31 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد محكمة العدل الدولية اعتبارا من الاثنين، جلسات جديدة للنظر في الخلاف القائم منذ أكثر من ثلاث سنوات، بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى.

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