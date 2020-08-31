وثيقة تكشف حجم ديون حكومة دبي

2020/08/31 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أظهرت وثيقة أن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 حزيران الماضي، ويشمل ذلك الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.

وفي كانون الاول 2018، جددت دبي لمدة خمسة أعوام تسهيلات ائتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي، وفقا لوثيقة نشرت اليوم الاثنين بشأن طرح سندات.

وفي اذار 2019، جددت دبي لمدة خمسة أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي الإماراتي.

وفي نيسان الماضي، أبرمت دائرة المالية في دبي ثلاث صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليار درهم وقرض ثنائي لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم.



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