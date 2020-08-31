2020/08/31 | 10:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر أزمة انخفاض مناسيب الأنهار في العراق بكميات كبيرة نتيجة القطع المستمر الذي تمارسه تركيا وإيران لمصادر المياه عن الأراضي العراقية.

خبراء ومختصون أكدوا انخفاض مناسيب نهري سيروان والزاب، إلى اثني مترا مكعبا في الثانية وهذا سيتسبب بضرر كبير خاصة على نهر ديالى الذي تعتمد عليه المحافظة بالكامل، إضافة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، مشيرين إلى أن إيران لجأت إلى قطع المياه بهدف الضغط على حكومة مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تقطع المياه عن نهري سيروان والزاب بالكامل وانخفاض مناسيبهما إلى 2 متر مكعب بالثانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تقطع المياه عن نهري سيروان والزاب بالكامل وانخفاض مناسيبهما إلى 2 متر مكعب بالثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).