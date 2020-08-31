الحشد الشعبي يعلن حصيلة ضحايا هجوم داعش في اطراف العظيم

2020/08/31 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الاثنين، عن حصيلة ضحايا هجوم تنظيم داعش الارهابي على اطراف قرية شمال المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحصيلة النهائية لهجوم تنظيم داعش الارهابي على اطراف قرية الهيتاويين قرب ناحية العظيم (65كم شمال بعقوبة) في ساعة متاخرة من مساء يوم امس بلغت 4 شهداء جميعهم اقارب”.

واضاف التميمي،ان” مافعله داعش الارهابي جريمة اخرى بحق الابرياء مؤكدا بان داعش مارس اسلوب الغدر في محاولة دنيئة لضرب استقرار قرية امنة ومستقرة”، مؤكدا “قوات الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية عززت من انتشارها في محيط القرية لتامين الاطواق ودرء مخاطر الارهاب عن الاهالي”.

وتتعرض قرى ناحية العظيم في ديالى الى هجمات بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا.



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