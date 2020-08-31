2020/08/31 | 10:12 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 أغسطس 2020 | 10:03 صباحاً | عدد القراءات : 8

صحة البصرة تنفي تسريب أدوية علاج كورونا للصيدليات الخاصة

أعلنت دائرة صحة البصرة، قيامها بحملات تفتيشية على كافة الصيدليات للتأكد من عدم وجود أي أدوية مسربة من المؤسسات الصحية والمتعلقة بفيروس كورونا.

وقال مدير صحة البصرة عباس التميمي، إن"الحملات التفتيشية لم ترصد أي علاج مسرب وكل ما موجود في الصيدليات هي علاجات تجارية جُلبت عن طريق المذاخر الطبية وبموافقات من قبل وزارة الصحة".

واضاف، ان"هذه العلاجات معتمدة وفق بروتوكولات علاجية من قبل وزارة الصحة ولا يمكن أن تُصرف إلا عن طريق وصفة دوائية ومن يقوم بمخالفة التعليمات يحاسب قانونياً

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