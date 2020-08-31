تطورات في أزمته مع برشلونة.. هذه العقوبات تنتظر ميسي إذا تخلف عن التدريبات

2020/08/31 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

343 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

تداولت تقارير إعلامية، أنباء عن تصاعد أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع ناديه برشلونة، وذلك بعد إعلان رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفاجأ ميسي، الجميع، أمس الأحد، 30 آب 2020، بتمرده على برشلونة، وتخلف عن الحضور لمركز تمارين الفريق، حيث كان من المفترض أن يخضع وزملاؤه لفحص "كوفيد-19"، وذلك تمهيدا لانطلاق التدريبات اليوم الاثنين.

وقرر نادي برشلونة اتخاذ إجراء تأديبي بحق ليونيل ميسي، وذلك إثر غيابه عن اختبار فيروس كورونا، والذي خضع له لاعبو البارسا صباح أمس بالمدينة الرياضية "خوان جامبر".

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قررت بالفعل الخصم من راتب ميسي عن كل يوم يتغيب فيه عن العمل، مع العلم أن الأخير يتقاضى 110 ألف يورو يوميا.

ومن المتوقع ألا يشارك ميسي في أول تدريب للفريق للاستعداد للموسم الجديد اليوم الاثنين، لأن قواعد السلامة في الدوري الإسباني تمنع حضور التدريبات بدون الخضوع أولا لاختبارات الكشف عن كوفيد- 19.

وكانت رابطة الليغا، قد أكدت في بيان رسمي، بأن" ليونيل ميسي غير قادر على الرحيل مجانا خلال الصيف الحالي، إذ يتوجب عليه أولا دفع قيمة شرطه الجزائي، والمقدرة بحوالي 700 مليون يورو".

ووفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية لنادي برشلونة، ففي حال تغيب ميسي، فقط عن فحوصات كورونا، سيتم توقيع عقوبة خفيفة عليه، بينما إذا أصر على الغياب عن تدريبات الفريق دون عذر مسبق أو قهري، فإن العقوبة ستقتضي بخصم جزء كبير من راتبه يصل إلى 25 بالمئة، وإذا استمر غيابه، فقد يصل الأمر إلى فصله نهائيا من الفريق الأول، وإيقافه عن العمل.

وتشير كل التوقعات إلى أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما، سيرحل عن برشلونة هذا الصيف، وأن وجهته المقبلة ستكون على الأرجح نادي مانشستر سيتي، الذي يشرف عليه المدرب، بيب غوارديولا.

جدير بالذكر ان ميسي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة صيف العام المقبل، كان بعث بفاكس أخبر من خلاله الفريق الكتالوني برغبته في تفعيل البند الذي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني في نهاية كل موسم، لكن إدارة "البارسا"، متشبثة باللاعب، وتطالب بالحصول على 700 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطورات في أزمته مع برشلونة.. هذه العقوبات تنتظر ميسي إذا تخلف عن التدريبات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطورات في أزمته مع برشلونة.. هذه العقوبات تنتظر ميسي إذا تخلف عن التدريبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).