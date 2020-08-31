العراق : صادرات السلع الايرانية بلغت 2.402 مليار دولار في 5 شهور

2020/08/31 | 10:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ ..أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية العراقية حميد حسيني، تسجيل صادرات السلع للعراق 2.402 مليار دولار في 5 شهور للفترة من 20 آذار حتى 20 آب 2020.وأوضح حميد حسيني في تصريح لوكالة انباء فارس تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، أن “متوسط الصادرات الايرانية للعراق سجل نحو 500 مليون دولار شهريا، فيما […]

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