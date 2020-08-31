بعد تسجيل اصابات.. تعطيل الدوام في مديرية شهداء واسط

2020/08/31 | 10:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشهداء في واسط ، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي لثبوت إصابة عدد كبير من الموظفين العاملين بها بفيروس كورونا.وقالت المديرية في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، انها عطلت الدوام الرسمي من اليوم الاثنين ولغاية السبت المقبل لثبوت إصابة عدد كبير من الموظفين العاملين بها بفيروس كورونا، وان هذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامة المراجعين".واضاف، أن "موقف الدوام ( استمرار التعطيل او اعادة الدوام ) الاسبوع المقبل سوف يعلن قبل انتهاء المدة المحددة بحسب الفحوصات التي سوف ستجرى للكادر.

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