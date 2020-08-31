وفد وزاري من كردستان يصل الى بغداد

2020/08/31 | 10:16 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد وصل وفد وزاري من إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، لإجراء مباحثات بشأن مقترح صندوق النقد والبنك المركزي الدولي الخاص باعداد موازنة لثلاث سنوات.واكدت مصادر سياسية أن "وفد الاقليم سيواصل مع الجانب الاتحادي مناقشة هذه الموازنة الثلاثية لغاية أيلول المقبل".وبحسب المصادر فان "الحكومة شكلت لجنة لمناقشة هذا المقترح برئاسة وزارة المالية وممثلين …

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