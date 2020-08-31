مصانع ألبان أبو غريب تطرح منتجات جديدة من جبن المثلثات ولبن رائب

2020/08/31 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ ..أعلنـت مصانع ألبان أبو غريب التابعة إلى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن طرح منتجاتها الجديدة من جبن المثلثات ولبن رائب ( أبـو الگشـوة ) بمختلف الأحجام وإنتاج عبوات جديدة من الشنينة واللبن الرائـب .وقال معاون مدير عام الشركة عبد الرحيـم عايـد عبـد الله في بيان تلقت […]

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