محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق جمال الكربولي

المعلومة/بغداد..
أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، الاثنين، عن إصدارها مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق.
وذكر بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بناءً على شكوى تقدم بها عدد من السادة المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق”.
وأضاف البيان، أن “المحكمة قررت إشعار هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة”.
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