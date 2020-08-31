محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق جمال الكربولي

2020/08/31 | 10:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، الاثنين، عن إصدارها مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق.

وذكر بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بناءً على شكوى تقدم بها عدد من السادة المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق”.

وأضاف البيان، أن “المحكمة قررت إشعار هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة”.



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