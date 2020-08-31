إسرائيل: حجم التبادل التجاري مع الامارات سيصل الى 6.5 مليار دولار

2020/08/31 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل وزارة المالية الإسرائيلية على رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي مع الامارات سنوياً من ملياري دولار خلال العام الواحد وليصل الى 6.5 مليار دولار وذلك بعد نضوج العلاقات والتعاون الاخير مع الإمارات.وذكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اسرائيل ستبدأ مرحلة جديدة مع الإمارات بعد محادثات التطبيع من طرف الإمارات مع اسرائيل ستركز على […]

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