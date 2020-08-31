إعادة افتتاح منفذ شلمجة التجاري الحدودي مع العراق

2020/08/31 | 10:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد الاستثمار وتطوير الأعمال في منطقة أروند الحرة، عن استئناف النشاطات التجارية وتصدير البضائع من منفذ شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان اليوم ...

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