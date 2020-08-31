ما الرسائل الامريكية من خفض قواتها المتواجدة في العراق؟

2020/08/31 | 10:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد تحالف الفتح في العراق، تصريحات الرئيس الاميركي بخفض عديد قوات بلاده في العراق وراءه عدة رسائل، مؤكدا عدم وجود اي تراجع الا بإخلاء جميع القوات الام...

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