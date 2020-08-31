قروض بـ50 مليون دينار للبناء

2020/08/31 | 10:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفعة الثانية والبالغة 25 مليوناً تُصرف عند التسقيف - صورة: كوردستان 24

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