رغم كورونا.. حفلة على الهواء عبر السيارات في إندونيسيا

2020/08/31 | 10:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصارع إندونيسيا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا - صورة: رويترز

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