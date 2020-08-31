2020/08/31 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ⁄ ..أعلن صندوق الإسكان، خطة لتوزيع 1000 قرض شهرياً بقيمة 50 مليون دينار، يسدد على مدى 10 سنوات.وقال مدير عام الصندوق التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ضياء موجد عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “هذه الخطة محددة بـ 12 الف قرض سنويا توزع بين جميع المحافظات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الإسكان يضع خطة لتوزيع 1000 قرض شهرياً بقيمة 50 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الإسكان يضع خطة لتوزيع 1000 قرض شهرياً بقيمة 50 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).