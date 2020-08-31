2020/08/31 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الهيتاويين" في ديالى إلى 4) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارتفاع حصيلة هجوم داعش على "الهيتاويين" في ديالى إلى 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).