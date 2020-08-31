العيساوي : تواجد القوات الأجنبية جاء بطلب من الحكومة العراقية عام 2014

2020/08/31 | 10:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد عضو مجلس النواب فيصل العيساوي، أن تواجد القوات الأجنبية جاء بطلب من الحكومة العراقية عام 2014، مشيراً إلى أن “إظهار المواقف والدفاع عنها” يكون وفق السياقات القانونية والدستورية، وليس من خلال إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.وقال العيساوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “من حق أي طرف سياسي أو جهة معينة […]

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