2020/08/31 | 10:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الشهداء الحكومية في محافظة واسط عن تعطيل الدوام الرسمي فيها اعتبارا من اليوم الاثنين ولغاية يوم السبت المقبل لثبوت إصابة عدد كبير من الموظفين العاملين بها بفيروس كورونا.





وقالت المديرية في بيان ان "هذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامة المراجعين".

واضاف البيان أن "موقف الدوام (استمرار التعطيل او اعادة الدوام) الاسبوع المقبل سوف يعلن قبل انتهاء المدة المحددة بحسب الفحوصات التي سوف ستجرى للكادر".

يذكر أن محافظة واسط سجلت حتى أمس 13038 اصابة بالفيروس منذ بدء جائحة كورونا.

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط.. كورونا يتفشى بين موظفين وغلق دائرتهم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط.. كورونا يتفشى بين موظفين وغلق دائرتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).