الملكة “نور” مقال تضامن مع الأمير علي بن الحسين على خلفية انتقادات إماراتية

2020/08/31 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشرت الملكة نور الحسين العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال على صفحتها في “تويتر” رابطا لتقرير عن حملة تضامن مع الأمير علي والرسام عماد حجاج، على خلفية انتقادات إماراتية.وكان الأمير علي بن الحسين، الأخ الشقيق للملك الأردني عبد الله الثاني، قد حذف مؤخرا تغريدة ورابطا لمقال مضاد للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وذلك عقب صدور ردود […]

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